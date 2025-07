Calciomercato. Un tuttocampista per mister Pisano, Santiago Szerdi è del Celle Varazze

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come

Ci sono pochi giocatori nel comprensorio ligure con un'intelligenza tattica spiccata come quella di Santiago Szerdi.

Il giocatore argentino, infatti, dalla mediana in su ha saputo ricoprire con grande efficacia qualsiasi tipo di ruolo, arrivando anche ad essere schierato nella fila dell'Imperia come riferimento offensivo centrale.

Un acquisto utile e funzionale per mister Pisano, pronto a tornare ad allenare il calciatore classe 1993 dopo la comune esperienza al Pietra Ligure.



L'annuncio:

L'F.B.C. Celle Varazze comunica di aver raggiunto l'accordo di tesseramento per la prossima stagione 2025-26 con il giocatore Santiago Szerdi proveniente dal S.S.D. Imperia.

Centrocampista argentino di grande tecnica e genialità, classe 1993, Santiago è ormai un ligure di adozione avendo vestito negli ultimi 6 anni le maglie di Finale, Loanesi, Pietra Ligure e Imperia. Nelle sue ultime stagioni il fantasista ha vinto un campionato di Promozione (Pietra Ligure), Coppa Italia e campionato di Eccellenza (Imperia) e nell'ultimo anno è stato autore di 7 reti sempre con i nerazzurri.

La Società tutta gli dà il più caloroso benvenuto augurandogli buona fortuna in maglia biancoblu.