Calciomercato, Plodio. Le prime mosse ufficializzate: Astengo tra i pali, Concas e Clemente

Anche il Plodio è pronto a ufficializzare i primi arrivi dopo l'apertura delle liste di trasferimento.

Ieri in serata i vaobormidesi hanno infatti confermato l'arrivo di tre giocatori.

Nel parco portieri ecco Gianluca Astengo, estremo difensore classe 1991, ex tra le altre di Veloce, Altarese e Dego.

In attacco, invece, spazio a Michael Concas, il giocatore ex Carcarese approda in biancazzurro dopo l'ultimo campionato con i colori della Rocchetteese.

Con Concas, nel pacchetto offensivo, è pronto a vestire la maglia del Plodio anche Nicholas Clemente, classe 1991.