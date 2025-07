Calciomercato. Operazione conclusa, Daniele Puddu torna al Finale!

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



Il comunicato:

L'F.B.C. Finale è felice di annunciare il ritorno in giallorossoblu di Daniele Puddu.

Il difensore classe 1990, fratello di Giacomo, torna nuovamente a vestire questa maglia dopo le passate esperienze, sia in Eccellenza che in Promozione, e che l'hanno anche visto esordire in prima squadra.

Nell'ultima annata, la militanza nella San Francesco Loano, prima invece al Campomorone, sotto la guida proprio di mister Alessi. Non solo, è stato anche un giocatore Albenga, Vado, Ligorna, Pietra Ligure e Unione Sanremo.

A Daniele un caloroso bentornato e un in bocca al lupo per la nuova stagione!