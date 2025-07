Calciomercato. Pontelungo a tutta under, ingaggiati i "2006" Guardone e Barbo

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come

La nota granata:

L’ASD Pontelungo 1949 ha il piacere di comunicare di avere raggiunto l’accordo con:

Danilo Barbo, centrocampista, classe 2006, cresciuto nell’Albenga dove ha vestito la maglia della Prima Squadra, ha militato nei settori giovanili di Vado e Sanremese, già giocatore del Taggia.

Matteo Guardone, jolly, classe 2006, cresciuto nell’Andora dove ha militato in Prima Squadra, ha vestito altresì la maglia del Pietra Ligure.

La Società nel dargli il benvenuto, rivolge a Danilo e Matteo un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.