Calciomercato. Tutto confermato, il Millesimo annuncia i colpi Piccardo e Gualtieri

Le due operazioni sono state definite giorni fa, ma oggi il Millesimo ha confermato l'approdo in Val Bormida di Samuele Piccardo, bomber della Voltrese con 20 reti all'attivo nell'ultima stagione, e dell'esterno Matteo Gualtieri, autore di una stagione davvero sugli scudi con 11 marcature realizzate.

Due colpi d'altissima caratura per mister Macchia, a conferma delle ambizioni del Millesimo nel massimo campionato regionale.



L'annuncio:

Doppio colpo di mercato proveniente dal genovese!

Nella prossima stagione vestiranno il giallorosso Samuele Piccardo, attaccante classe 2003, assoluto protagonista la scorsa stagione nella Voltrese Vultur con ben 20 reti segnate nel campionato di Eccellenza, e Matteo Gualtieri, esterno classe 2002, protagonista importantissimo della scorsa stagione tra le fila del Rivasamba dove ha segnato ben 11 reti.

Ringraziamo Emanuel Del Favero per la buona riuscita dell’operazione.

Benvenuti in giallorosso ragazzi!