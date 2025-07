Campionato del Mondo di Savate Combat 2025: Chiara Vincis conquista la finale contro Katarina Klaric

Si è svolto a Plovdiv, in Bulgaria, il Campionato del Mondo di Savate Combat 2025, appuntamento di grande prestigio per la disciplina.

Tra le protagoniste assolute c’è Chiara Vincis, atleta della ASD Kick Boxing Savate Savona, guidata dal Maestro Andrea Scaramozzino. Selezionata in Nazionale Italiana FederKombat dai Direttori Tecnici Nazionali Mirko Anelli e Stefano Masani, Chiara ha partecipato al mondiale nel ruolo di capitano della squadra azzurra, gareggiando nella categoria -60 kg.

Dopo numerosi match di alto livello nelle fasi di selezione tra le varie nazioni partecipanti, Chiara ha vinto tutti i suoi incontri, compresa una difficile semifinale, guadagnandosi così l’accesso alla finale mondiale. Il match decisivo si disputerà entro dicembre (data e sede ancora da definire) e la vedrà opposta alla forte atleta croata Katarina Klaric.

In palio c’è il titolo di Campionessa del Mondo 2025; in caso di sconfitta, Chiara conquisterà comunque il prestigioso titolo di vice-campionessa mondiale.

Ottimi risultati anche per gli altri azzurri impegnati nella rassegna iridata. La savonese Ilaria Lo Iacono, atleta albenganese allenata dal Maestro e CTN Luigi Alessandri, ha conquistato una meritata medaglia di bronzo. Nella categoria junior, invece, altro bronzo per il genovese Samuele Criniti (Andrea Doria Savate), al termine di incontri molto combattuti. In questa sezione, il Maestro Andrea Scaramozzino ha ricoperto anche il ruolo di Direttore Tecnico della Nazionale Italiana FederKombat.