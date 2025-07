Chi sono gli sportivi più appassionati di nuove tecnologie e giochi online?

Oggi si parte per un viaggio che va da James LeBron a Ciro Immobile e che attraversa le tecnologie ludiche come gli eSport, i videogame, i casinò online con i giochi di poker, roulette e slot, ma anche la realtà virtuale.

La digitalizzazione è sempre più onnipresente anche nelle competizioni sportive, si pensi alla VAR in Serie A, o a tutte le altre tecnologie della NBA.

Immobile tra FIFA e passioni videoludiche

La sua passione più intensa è quella per il videogioco FIFA, è un vero collezionista ed esperto di questo gameplay, ma Ciro Immobile non si ferma qui, perché è anche un attento conoscitore dei software per giocare online. Non è raro vederlo apparire in tornei di Texas Hold’em per beneficenza.

La curiosità di Gallinari per gaming e trend hi tech

Cestista italiano DOC, capace di arrivare fino alla NBA, Gallinari non ha mai nascosto il suo interesse per i nuovi trend hi tech come AI e realtà virtuale, infatti, è anche il primo investitore di una start up innovativa. Attualmente, collabora con il mondo degli eSport, che rappresenta solo l’ultimo trend capace di attirare la sua attenzione.

Valentino Rossi va pazzo per i simulatori

Non poteva essere altrimenti per Il Dottore, che da sempre è pazzo per i simulatori, dove si diverte a sperimentare tutte le tecniche di velocità: con qualsiasi mezzo. Oggi che gli eSport sono diventati un fenomeno globale, il numero 46 sente che è riuscito ad anticipare i tempi.

Del Piero tra poker e startup digitali

Insieme ad altri campioni del mondo 2006, Alex Del Piero è un vero appassionato di slot online, roulette e soprattutto poker, infatti, si diletta a partecipare a tantissimi tornei online di beneficenza.

Il Pinturicchio vive a Los Angeles e nel panorama californiano è riuscito ad approfondire la sua passione per l’hi tech più innovativo: ha investito su una startup di wellness che applica la realtà aumentata al calcio, sia per gli allenamenti che per le simulazioni dei match.

Verratti e Insigne pazzi per Call of Duty

Già ai tempi del Pescara i due calciatori amavano giocare ai videogame, ma la passione per Call of Duty ha unito questa amicizia definitivamente, perché sfidano altri calciatori e postano le vittorie più belle su Instagram. Sia per Insigne che per Verratti, il gaming è un ottimo modo per rilassarsi dopo gli allenamenti e le partite.

James LeBron: sviluppatore creativo e testimonial di PS5

Stiamo parlando del miglior cestista in assoluto della NBA per punti realizzati, che hanno superato quota 50 mila tra regular season e playoff. LeBron ha collaborato per la costruzione come sviluppatore creativo di controller personalizzati della PS5 ed è testimonial di NBA2K: non poteva essere altrimenti.

Totti e De Rossi campioni di solidarietà online

Ai tempi in cui giocavano alla Roma, Totti e De Rossi si organizzavano con Nainggolan per sfidare altri campioni a Texas Hold’em: l’obiettivo era sempre la solidarietà. Il Pupone e DDR sono appassionati di app ludiche con cui possono coinvolgere i loro colleghi per la beneficenza: niente di più semplice e più valido.

A Tom Brady piace rompere la tecnologia

Il quarterback più vincente della storia della NFL non si accontenta dei suoi sette Super Bowl vinti, ma vuole sempre migliorare di più le sue prestazioni. Con i simulatori virtuali riesce a studiare meglio i movimenti e la tattica, allenandosi anche per la potenza nei placcaggi del football americano.

Oltre alle tecnologie per la simulazione di match e allenamenti, Brady ama anche i videogames, ma quando perde spacca sempre i controller: è una sua vera mania questa.



















