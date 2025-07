Calcio, Veloce. Sancita la partnership col Genoa, l'Academy rossoblu sbarca al Levratto

Non solo calciomercato. La Veloce ha posto un altro mattone nel proprio percorso di crescita.

La società del presidente Sanguineti ha infatti comunicato l'affiliazione alla Genoa Academy, il programma di crescita e scouting del Genoa Cricket and Football Club:

"Una storia di passione che guarda al futuro con Genoa Academy.

FBC Veloce 1910 non è solo una delle più antiche società dilettantistiche della Liguria, ma anche una realtà in costante evoluzione. Con oltre un secolo di storia alle spalle, la Veloce continua a crescere con entusiasmo e ambizione, investendo in ciò che più conta: la formazione dei giovani.

Dal 1° luglio 2025, la società ha compiuto un passo fondamentale per lo sviluppo del proprio settore giovanile, ufficializzando l’affiliazione alla Genoa Academy per una durata triennale. Un accordo prestigioso che conferma la volontà di offrire ai propri tesserati un percorso di crescita sempre più qualificato, in linea con i migliori standard nazionali.

Un risultato reso possibile grazie all'impegno e alla visione di Ermal Nuredini, Presidente del Settore Giovanile, da sempre profondamente legato alla crescita dei giovani, non solo a parole ma con azioni concrete. Ne è esempio la volontà e la cura con cui sostiene eventi come il Memorial Pierino Prati, organizzato in modo impeccabile da Giancarlo Aismondo, Responsabile Generale del Settore Giovanile, figura cardine di questa importante affiliazione.

Il Responsabile Tecnico del Settore Giovanile Alessandro Morbelli: "Questa affiliazione rappresenta un passo importante nel nostro cammino di crescita e qualità, garantendo l’accesso a metodologie di allenamento avanzate, aggiornamenti costanti per lo staff tecnico, incontri formativi, momenti di scouting e partecipazione ad attività ufficiali del club ligure."

Il Presidente Francesco Sanguineti: "Per i nostri ragazzi si aprono ora opportunità uniche di confronto, apprendimento e crescita, con l’obiettivo di formare calciatori ma, prima ancora, giovani uomini e donne con valori sani e passione vera per lo sport."