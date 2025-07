Regione Liguria presenta “Play to Stay”: 2 milioni dal FSE+ per combattere la dispersione scolastica con lo sport

Regione Liguria lancia “Play to Stay”, una nuova misura finanziata con 2 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 per contrastare la dispersione scolastica attraverso lo sport, la promozione di stili di vita sani e il rafforzamento del benessere psico-fisico degli studenti.

L’intervento, promosso nell’ambito di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”, prevede la possibilità per gli organismi formativi che erogano percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), per le scuole secondarie di secondo grado e per le società sportive dilettantistiche di presentare progetti congiunti per promuovere la pratica sportiva tra i giovani.



“Con questa misura innovativa – spiega l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – vogliamo offrire agli studenti un’alternativa concreta all’abbandono scolastico. Lo sport diventa uno strumento educativo fondamentale per promuovere il rispetto delle regole, la socializzazione e l’inclusione, contribuendo a creare un ambiente scolastico più sano e motivante. ‘Play to Stay’ è un progetto che unisce educazione, prevenzione e benessere, rafforzando il legame tra scuola, territorio e comunità sportive. L’obiettivo è anche quello di prevenire il fenomeno dei NEET, offrendo ai ragazzi occasioni di crescita fuori dall’aula e stimoli nuovi per proseguire nel proprio percorso educativo”.



“Il Fondo Sociale Europeo – dichiara l’assessore alla programmazione Fse Marco Scajola – non è solo uno strumento per il lavoro e la formazione, ma rappresenta anche una risorsa fondamentale per sostenere iniziative che uniscono sport, scuola e inclusione sociale, contribuendo concretamente alla crescita dei nostri giovani e al rafforzamento del tessuto educativo regionale. Il progetto potrà coinvolgere fino a 80 istituti scolastici e 60 società sportive dilettantistiche in tutta la Liguria, per un impatto significativo e diffuso su tutto il territorio”.



Nel dettaglio, il programma prevede attività sportive gratuite, anche outdoor, per gli studenti, incontri tematici rivolti anche al personale scolastico e alle famiglie, finalizzati a sensibilizzare sull’importanza dello sport nella crescita personale e nella prevenzione di fenomeni come il bullismo. È inoltre prevista la possibilità di organizzare un evento finale di carattere sportivo.



Ogni progetto potrà ricevere un finanziamento compreso tra i 25mila e i 100mila euro. Gli enti capofila di ogni singolo progetto potranno presentare domanda sul sito di Regione Liguria entro il 10 ottobre 2025. Per maggiori informazioni: