Calcio, Celle Varazze. Il ds Barletta chiude il mercato: "Contenti del nostro lavoro, squadra in ritiro dal 20 luglio"

Un annuncio dovrebbe ancora arrivare nelle prossime ore, poi per il Celle Varazze la prima campagna di mercato in Serie D arriverà a conclusione.

Un lavoro non semplice per il ds Barletta, soprattutto per quanto concerne l'opera di scrematura dei papabili nuovi arrivi.

"Con mister Pisano abbiamo lavorato davvero molto - racconta il direttore sportivo biancoblu - sia sui profili che conoscevamo direttamente, ma anche sull' analisi video. Le partite viste sono state moltissime, però a conti fatti non possiamo che essere soddisfatti del lavoro svolto.

La rosa sarà composta da ventiquattro giocatori, due per gli elementi di movimento oltre ovviamente ai due portieri.

Le tempistiche per i primi allenamenti? La squadra di ritroverà il 20 di luglio e da lì inizierà il ritiro precampionato. Un grande ringraziamento va ovviamente a Stefania Villa, il suo supporto e la sua fiducia sono state fondamentali per prepararci al meglio al nuovo campionato.

Coesione e unità d'intenti saranno basilari per affrontare un campionato complesso come la D, ma anche sotto il profilo caratteriale pensiamo di aver individuato gli elementi giusti".