Calcio, Serie D. La Covisod promuove Vado e Sanremese, iscrizione approvata

E' arrivato il via libera per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D per il Vado.

Oggi la Covisod ha infatti ratificato negli uffici del Chittolina il via libera per la partecipazione al prossimo campionato interregionale.

Riscontro ok anche per la Sanremese, mentre si aspettano novità sulle sorti dell'Imperia.

Ieri sera è circolata la voce che la domanda del club nerazzurro potrebbe non comprendere tutta la documentazione richiesta, ma per averne conferma bisognerà attendere entro il 16 luglio il pronunciamento della stessa Covisod. Le squadre al momento non in regola avranno comunque tempo per un eventuale ricorso entro il 21 luglio. Il 25 luglio la commissione esprimerà il proprio parere alla LND, poi la palla passerà al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale DIlettanti per il pronunciamento definitivo.

L'unica squadra tra le 165 aventi diritto a non presentare alcun tipo di documentazione è stato il Vastogirardi.