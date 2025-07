Calciomercato. C'è Renda per il Ceriale

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



La nota biancoblu:

Il Ceriale Progetto Calcio annuncia un nuovo colpo per il reparto offensivo: Leonardo Renda si unisce a noi!

Per il classe 2004, dotato di un'ottima tecnica, si tratta però di un ritorno: dopo gli inizi al Savona ha continuato il suo percorso giovanile nel nostro ambiente. Poi gli anni a Finale, società con la quale ha mosso i suoi primi passi nel mondo delle Prime Squadre. E ora rieccolo al "Merlo".

Bentornato, Leo!