Calciomercato. Il Pietra Ligure tenta il colpo dell'estate, obiettivo su Beppe Giglio

In poche occasioni nel mondo dilettantistico si è percepita una connessione forte come quella tra Giuseppe Giglio e l'Imperia: il centrocampista classe 1994 ha infatti sempre legato il proprio cammino calcistico ai colori nerazzurri.

Tante squadre nel corso degli anni hanno provato a ingaggiare il capitano, compresi i top team di Serie D, pur senza riuscirci. Un obiettivo che però ora ha fisso in testa il Pietra Ligure.

Un colpo che se messo a segno sarebbe d'altissimo profilo dopo il ritiro dal calcio giocato di Sancinito, che farebbe il paio con l'arrivo preannunciato pochi giorni fa del centrocampista Amin Fatnassi e del difensore Ravoncoli.

Tre operazioni che, in attesa delle possibili ufficialità, rilancerebbero in maniera importante le ambizioni del Pietra per il campionato di Eccellenza 2025/2026.