Racchette per la solidarietà: Il Lions Club Matutia dona 'Due occhi per chi non vede' (Foto)

Si è concluso con la vittoria della coppia Chiara Fassola e Andrea Scrobogna su Mara Giorgi e Sergio Bestagno il 5^ torneo di tennis organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia sui campi del Circolo tennis Sanremo . Durante la settimana una sessantina di giocatori si sono alternati per disputare le partite del torneo sociale giallo ad estrazione maschile e femminile , partite seguite da un folto numero di spettatori.

Perfetta l’organizzazione curata nei particolari dalla socia Eleonora Colombi coadiuvata dal presidente Gianni Ostanel , dalla socia nonché officer distrettuale dei Cani Guida Sara D’Amico Muià e parecchi soci del Club, Lo scopo del torneo, che si svolge ormai da 5 anni, è raccogliere fondi che in questo caso andranno devoluti a favore dei cani guida Lions della scuola di Limbiate al fine di poter donare “due occhi per chi non vede”.

Un ringraziamento speciale oltre che a tutto il Circolo Tennis Sanremo, al presidente del Circolo Tennis Sanremo Matteo Civarolo, ai giocatori senza i quali il torneo non si realizzerebbe, va ai tennisti Sergio Bestagno e Giobatta Pallanca che hanno costantemente accompagnato nella gestione e nell’ organizzazione la socia Eleonora Colombi senza i quali non si sarebbe garantita la riuscita dell’evento. Un torneo realizzato grazie anche alle numerose sponsorizzazioni per questo i Lions ringraziano la Banca Fideuram nella persona del promotore finanziario Filippo Stella, Fa Maggiore, la casa farmaceutica Mastelli S.er.l., Hotel Principe, , Ostanel, Unoenergy , Elebi Sas di Paolo Pignotti e tutti coloro che personalmente hanno partecipato.

Grande è la passione e ancora più grande lo spirito che accomuna coloro che fanno del bene e per questo tanti vanno ringraziati, ma soprattutto vanno ringraziati tutti i tennisti senza dei quali il torneo non esisterebbe. Il Lions Matutia nel corso degli anni ha donato numerosi cani guida a non vedenti e continua promuovendo alcune manifestazioni per raggiungere l’obiettivo. Gianni Ostanel presidente del Lions Matutia, durante la cerimonia della premiazione alla presenza della Presidente di Circoscrizione Marina Rulfi, ha ringraziato la direzione del Tennis Sanremo e tutti i giocatori che hanno partecipato alla gara, dando appuntamento al prossino anno.