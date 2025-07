Calcio. Savona Cup, Team Archivi vince l'8^ edizione! Taverna dei Peccatori & Harena Blanca ko 4-1

TAV. DEI PECCATORI & H. BLANCA - TEAM ARCHIVI 1-4

FINISCE QUI! TEAM ARCHIVI VINCE LA SAVONA CUP, EDIZIONE 2025! TAVERNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA KO 4-1

24' punizione dal vertice dell'area a favore della Taverna, Negro devia la sassata di Carinci

22' Team Archivi in gestione in questo finale, ancora tre giri di lancetta prima del fischio finale

18' ennesima punizione di Ordisci, pallone respinto dalla difesa

17' otto minuti al termine, ultimo sforzo della Taverna nel tentativo di ridurre lo svantaggio

14' IL 4-1 DI TEAM ARCHIVI! Pellicciari finalizza con il più facile dei tap in riportando i suoi sopra di tre reti

13' Ordisci da fuori, Negro la vede all'ultimo riuscendo comunque a respingere

10' SI SBLOCCA TAVERNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA! Giacchino col sinistro trova l'1-3, la sfera sbatte su entrambi i pali prima di insaccarsi alle spalle di Negro

9' gran palla di Tona per Metalla, Ferro con la punta dei guantoni riesce ad alzare in corner deviando il tiro a palombella dell'attaccante autore dell'1-0

8' Metalla da due passi non riesce a superare Ferro, bravo a respingere di piede e ad evitare il poker

6' Tav. dei Peccatori & Harena a caccia del gol per riaprire questa finale, ordinata e applicata la formazione Team Archivi, più squadra rispetto agli avversari

3' punizione di rabbia da parte di Giacchino, che trova solamente le gambe di un difensore avversario

2' palo esterno di Turco che calcia prima dopo l'appoggio di Santonastaso, sfortunata Tav. dei Peccatori

1' si riparte

SECONDO TEMPO

FINISCE IL PRIMO TEMPO: TEAM ARCHIVI CONDUCE 3-0 SU TAV. DEI PECCATORI & HARENA BLANCA

25' doppia super parata di Ferro sulle conclusioni di Piu, vicino al gol del 4-0

23' ANCORA BABLYUK! 3-0 TEAM ARCHIVI! Spizzata di testa di Metalla che apre sulla destra dove il giocatore della Carcarese rientra sul mancino infilando Ferro sul primo palo

21' ci prova anche Turco nel tentativo di dimezzare lo svantaggio, destro troppo strozzato che si spegne a lato

19' apre il gas Giacchino che si presenta al limite calciando rasoterra a centimetri dal palo

15' prima rotazione con Turco che rileva Cambiganu

14' Santonastaso libera Carinci alla conclusione, non centra però lo specchio il giocatore di Tav. dei Peccatori & Harena Blanca

13' Giacchino forza il destro dalla distanza, pallone che si perde sopra la traversa

12' RADDOPPIA BABLYUK! Destro leggermente deviato che spiazza Ferro, è 2-0 per Team Archivi

11' altra punizione calciata da Ordisci, sinistro debole che non raggiunge lo specchio

9' METALLA! TEAM ARCHIVI IN VANTAGGIO! Sassata dell'attaccante numero dieci che infila Ferro, 1-0!

8' chance per Team Archivi che non riesce a correggere in rete da pochi passi con Incorvaia, ripartenza fulminea di Giacchino che calcia col mancino senza inquadrare lo specchio

7' soluzione di potenza da parte di Giacchino, ma il suo destro non crea problemi alla porta di Negro

6' fallo su M. Palumbo, altra situazione di palla inattiva per Taverna dei Peccatori

4' punizione laterale di Ordisci che sbatte sul muro difensivo di Team Archivi, ritmi ancora blandi in queste prime battute

1' inizia la finalissima!

PRIMO TEMPO

Le rose delle due finaliste:

TAV. DEI PECCATORI & H. BLANCA: 71 Ferro, 30 Cambiganu, 80 Carinci, 18 Chiarlone, 10 Giacchino, 27 Giordano, 69 Ordisci, 29 Palumbo M., Rebagliati, 5 Santonastaso, 22 Turco.

TEAM ARCHIVI: 1 Negro, 11 Bablyuk, 77 Pellicciari, 5 Colombo, 6 Incorvaia, 4 Marini, 10 Metalla, 7 Piu, 17 Tona, 21 Tota.