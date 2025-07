Calciomercato. Simone Andreis resta in D e rinnova con la Sanremese, i matuziani annunciano anche Deda, Santanocito e Andreano

Prosegue spedita la campagna di ufficializzazioni della Sanremese. Le news di mercato odierne partono da Simone Andreis. Il duttile centrocampista ingauno classe 2001 ha rinnovato con i biancoazzurri, dopo una stagione mano a mano in crescendo.

Tra i nuovi innesti spicca Enriko Deda, attaccante classe 2007 di passaporto albanese, cresciuto nei settori giovanili di Pordenone, Cosenza e Chievo. Reduce da un’ottima annata con l’U19 del Novara, Deda porta in dote velocità, talento e un piede educato, profilo di grande prospettiva.

Torna in biancoazzurro Alessio Santanocito, centrocampista classe 2005, metronomo di qualità e quantità, con già 50 presenze in Serie D. Dopo la parentesi a Imperia, sarà elemento chiave per l’impostazione e la gestione dei ritmi a centrocampo.

A rinforzare la corsia sinistra arriva Matteo Andreano, classe 2003, cresciuto nei vivai di Pro Vercelli, Juventus e Pisa. Esterno mancino con ottima tecnica e spinta, proviene dal girone I della Serie D dove ha vestito le maglie di Gioiese e Palmese.