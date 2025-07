Calciomercato. Il Vado aggiunge centimetri alla retroguardia, preso Gulinelli dal Sant'Angelo

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come

Il nome di Federico Gulinelli non è certo nuovo ai grandi appasionati del Vado.

Il nuovo difensore rossoblu, passato nel frattempo al Sant'Angelo, è stato infatti un anno e mezzo fa avversario dei rossoblu al Chittolina nella sfida valiva per il tabellone di Coppa Italia di Serie D contro la Casatese (i lombardi vinsero ai rigori).

Oggi pomeriggio è arrivata la conferma dello sbarco al Chittolina.



"Federico Gulinelli è un nuovo calciatore rossoblù

25 anni, alto 1,95m, sa destreggiarsi sia come difensore centrale che come centrocampista davanti la difesa.

Arriva dal Sant'Angelo, dove ha collezionato 32 presenze nello scorso campionato"