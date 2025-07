Calciomercato. Vado - Barwuah ai dettagli, l'annuncio potrebbe non tardare

Dopo i primi contatti la trattativa è andata mano a mano a prendere sempre più concretezza, tanto che il Vado e Enock Barwuah sembrano pronti a legare il proprio cammino sportivo, almeno per la prossima stagione.

Sembra addirittura che il centravanti sia stato già avvistato in Riviera nelle scorse ore, motivo per cui l'ufficialità non dovrebbe tardare più di tanto.

La punta, classe 1993 ha vestito nell'ultima stagione le maglie di Pro Palazzolo e Ospitaletto, realizzando cinque reti in trentuno partite.