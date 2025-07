Calciomercato. Cairese. Ufficiali i gemelli Graziani, Piacenza e Noto in arrivo da Genoa e Vado

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



Prosegue con ulteriore slancio la serie di annunci dal Cesare Brin.

Stamane la Cairese ha annunciato l'ingaggio dei gemelli Thomas e Gabriel Graziani, pronti a rientrare in provincia di Savona dopo l'esperienza all'Imperia.

Per quanto riguarda il pacchetto under, invece, un'operazione è stata chiusa con il Genoa. E' in predicato di vestire la maglia gialloblu il centrocampista classe 2007 Tommaso Piacenza, elemento di cui si dice un gran bene.

Di pari leva, reparto e colori cromatici, è Lorenzo Noto: in questo caso il giocatore è in arrivo dal Vado.