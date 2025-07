Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



Nuovo annuncio di giornata per la San Filippo Neri.

Luigi Carastro è entrato a far parte della rosa ingauna.

Il giocatore leva 2005 dopo la stagione disputata tra le fila della San Francesco Loano riparte quindi dai colori giallorossoblu.

Ad accoglierlo i due allenatore, Davide Torregrossa e Davide Rotiroti.