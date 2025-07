Calcio. Fischietto appeso per Mattia Mirri, è il nuovo responsabile dell'area tecnica della Cairese

L'ambiente e il medesimo, ma la prospettiva è mutata in maniera radicale.

Per Mattia Mirri si è aperta infatti una nuova strada all'interno del mondo del calcio.

L'ormai ex fischietto carcarese è infatti stato nominato dalla Cairese come nuovo responsabile dell'area tecnica.

Dopo tutta la trafila nei quadri regionali, Mirri ha ottenuto la promozione in Can D nel 2020, facendo parte della squadra arbitrale in ben 87 occasioni in quarta serie (l'ultima in Siracusa - Paternò) e 25 in Serie C (il commiato con Ternana- Milan Futuro).

Un percorso ricco di soddisfazioni al quale si aggiunge anche una piccola nota di colore, con l'espulsione record di Badr El Ouazni, ieri nell'incontro tra il Montegiorgio e il Termoli diretto nell' aprile 2023.