Calciomercato, Albissole. Cinque arrivi per chiudere la campagna estiva, spiccano Vierci e Barisone

La nota ceramista:

Si chiude con gli ultimi acquisti di ieri il mercato in entrata delle Albissole 1909.

Una campagna acquisti condotta dal rientrante DS Pasquale Libertone, fortemente voluto dalla società dopo l'ottima stagione culminata con la vittoria del campionato di Prima Categoria.

Gli ultimi colpi di mercato sono, in ordine: Lorenzo Barisone, ex Serie D con l'Albenga ed Eccellenza con l'Arenzano; Gianni Vierci, ex Finale, Pietra, Loano e Ceriale.

Una campagna acquisti gestita e condivisa con il presidente Barlassina, il DG Giuliano Rosso e con l'approvazione di Mister Cattardico.

Anche tre giovani ingressi di prospettiva hanno firmato in questi giorni:

Edoardo Superchi (classe 2008), ex Legino

Mattia Amenduni (classe 2007)

Aurelio Invernizzi, proveniente dal Celle Varazze

Dal 5 agosto li vedremo tutti tornare sul rettangolo verde per la preparazione estiva.