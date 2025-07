Calciomercato. Il Legino cala l'asso a centrocampo, preso Matteo Piana

E' un colpo che porta esperienza e anche grande personalità nel cuore del centrocampo del Legino quello ufficializzato questa sera.

Matteo Piana, dopo la vittoria dell'ultimo campionato di Promozione con il Millesimo, entra a far parte della rosa di mister Tobia.

"La società è lieta di annunciare di aver raggiunto l'accordo contrattuale con il centrocampista Matteo Piana.

Fino a giugno 2026 il classe 91' vestirà la maglia verdeblù, con il grande piacere da parte di tutta la famiglia LEZE.

In carriera ha vestito le maglie -tra le altre- di Albisola, Cairese, Millesimo, Celle Varazze, nelle ultime stagioni 2 promozioni di categoria (5 in carriera), porta grande esperienza e leadership nel nostro centrocampo, oltre ad una incredibile qualità tecnico-tattica.

C'è un nuovo pirata sulla nave!

In bocca al lupo Matteo e benvenuto a LEZE"