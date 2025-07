Calciomercato. Pietra Ligure, il colpo Giglio ora è realtà: annunciato l'ingaggio dell'ex capitano dell'Imperia

Ha assunto i crismi dell'ufficialità una delle trattative più chiacchierate degli ultimi giorni.

Come raccontato venerdì scorso, mancava solo l'affondo da parte del Pietra Ligure per vedere Giuseppe Giglio con la maglia biancoceleste.

La seconda casacca nel cammino dell'ormai ex capitano dell'Imperia, pronto a dare fiducia al club pietrese dopo la lunghissima militanza tra le mura del "Ciccione".

Il comunicato:

"L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 è lieta di annunciare, in vista della stagione sportiva 2025/2026, di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Giuseppe Giglio, centrocampista classe 1994.

13 stagioni con la maglia dell’Imperia, di cui è recordman di presenze, tra Eccellenza e Serie D: Giglio porta in dote un bagaglio di esperienza e qualità indiscutibili, un innesto di spessore che non ha certo bisogno di ulteriori presentazioni.

A Beppe va il nostro più caloroso benvenuto e un sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura in biancoceleste".