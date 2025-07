Imperia Calcio, si attendono novità sull'iscrizione ma restano i nodi sul Ciccione

Prosegue l’operazione iscrizione per l’Imperia Calcio in vista della prossima stagione. Nei giorni scorsi il Comune ha fornito alla Federazione la documentazione relativa allo stadio 'Nino Ciccione', richiesta dagli organi federali stessi, indispensabile per perfezionare la pratica (i termini scadono il 21 luglio, il 25 ci sarà il pronunciamento definitivo della Covisod). Tuttavia, restano ancora diversi punti interrogativi che rendono il futuro nerazzurro tutto fuorché sereno. In primis, i lavori di rigenerazione del manto erboso finanziati dal Comune — per un importo di 60mila euro affidati alla ditta 'Verde Verticale' — non sono ancora partiti. A complicare ulteriormente la situazione c'è il circuito di irrigazione, attualmente non funzionante in maniera regolare, con evidenti problemi tecnici.

Oltre agli aspetti strutturali, l’Imperia deve ancora sciogliere diversi nodi cruciali in ambito sportivo: manca un allenatore e l’allestimento della rosa è tutto da definire, con il mercato che intanto si muove e vede le pedine fondamentali della scorsa stagione già sfumate.

Uno di questi tasselli è Lenny Castagna, accasatosi ufficialmente alla Baia Alassio. Le vespe hanno chiuso l'operazione imbastita nelle scorse settimane, assicurando così a mister Sardo un riferimento offensivo di esperienza e qualità. Intanto è ufficiale il trasferimento del capitano e bandiera Beppe Giglio al Pietra Ligure.

Per l’Imperia, dunque, si avvicina una stagione piena di incognite. La speranza è che si possa presto sbloccare la situazione infrastrutturale e dare finalmente il via alla costruzione del nuovo progetto tecnico.