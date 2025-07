Sport, divertimento e solidarietà: a Bordighera torna la 'Podistica in notturna' (Foto)

Una serata all'insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà verrà proposta dalla Croce Rossa Italiana comitato di Bordighera. Sabato 9 agosto torna la tradizionale 'Podistica in notturna', una camminata o una corsa sotto le stelle non competitiva per adulti e bambini.

Quest'anno andrà in scena il 24 Trofeo in memoriam di A. Pignatta e P. Giovannetti. "Alle 18.30 vi sarà l'accoglienza dei partecipanti che si potranno iscrivere all'evento presso la rotonda di Sant'Ampelio. Verso le 20.15 è previsto un riscaldamento collettivo e poi alle 20.30 vi sarà la partenza. Alla conclusione della gara è previsto un ristoro" - fanno sapere gli organizzatori - "I partecipanti seguiranno un circuito di circa sette chilometri, adatto a tutte le età e livelli".

L'evento avrà anche una finalità solidale. "Il ricavato della serata sarà infatti interamente destinato al sostegno delle attività locali del comitato Cri di Bordighera tra cui assistenza ai vulnerabili e progetti di emergenza e prevenzione sul territorio" - svelano gli organizzatori - "Unisciti a noi per una serata all'insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà".