Calcio, Pietra Ligure. Prima uscita biancoceleste per Viviano Rolando: "Questo club ha fatto passi da gigante, rosa forte ma dovremo essere pragmatici"

Viviano Rolando è stato per tanti anni avversario calcistico del Pietra Ligure e vederlo ieri mattina al Devincenzi con i colori biancocelesti ha destato una certa impressione.

Le idee del nuovo Responsabile dell'Area Tecnica sono però molto chiare: tanta sostanza e una buona organizzazione per riuscire a poter disputare un percorso d'alto livello.

"Quando il direttore generale, Luca Filadelli, mi ha chiesto se avessi avuto l'intenzione di venire a Pietra, non ci ho pensato molto su. Questa società, come hanno sottolineato tutti, ha infatti saputo compiere dei veri passi da gigante nel panorama calcistico ligure. È un club serio, che sa quello che vuole e lo sa fare anche bene.

Da quando è iniziato il lavoro del direttore, insieme a mister Pisano, il livello tecnico e strutturale è cresciuto in maniera evidente, soprattutto nell'ambito calcistico della prima squadra. Per disputare un campionato di rilievo non basta solamente avere la rosa forte, ci sono tante piccole che si devono incastrare per poter far bene.

Il mercato? Abbiamo perso due pezzi importanti come Sancinito e Gianmarco Insolito - ha spiegato Rolando - ma siamo riusciti a integrare la rosa, ad esempio in mediana, con giocatori come Giglio e Fatnassi, un ragazzo con delle qualità davvero importanti. In più, è arrivato un tecnico che farà parlare di sé: conosco Andrea Moraglia da tanti anni, è già stato un mio giocatore ai tempi della Loanesi in Serie D.

Ora la palla passa al campo, creare un amalgama di squadra e iniziare a fare punti, con grande pragmatismo: Il bel gioco è affascinante, ma se non porta dei frutti resta fine a se stesso".