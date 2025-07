Calcio. Il Giusvalla presenta la Scuola Calcio gratuita per i bambini della Val Bormida e Valle dell’Erro

La nota di presentazione del Giusvalla:

"La neonata ASD Giusvalla FC è orgogliosa di annunciare l’apertura della sua Scuola Calcio gratuita (aperta a tutte le bambine ed i bambini nati dal 1/1/2015 in poi) dedicata ai ragazzi della Val Bormida e Valle dell’Erro. Il nostro obiettivo è di fornire un ambiente sicuro e divertente dove tutti i bambini possano crescere e sviluppare le loro abilità calcistiche, favorendo così la socializzazione ed il radicamento sul territorio.



Perché scegliere la Scuola Calcio Giusvalla FC?

● Socializzazione : la nostra scuola calcio offre un’opportunità unica per i bambini di incontrarsi e fare amicizia con altri bambini della valle, promuovendo la socializzazione e lo sviluppo di tutte le abilità sociali connesse all’esercizio dell’attività sportiva

● Riduzione dei trasferimenti : non più lunghi viaggi per raggiungere le scuole calcio più lontane dei centri più grandi. La nostra Scuola Calcio è qui per offrire una soluzione pratica e conveniente per le famiglie della valle

● Radicamento sul territorio : siamo orgogliosi di essere una parte attiva della comunità locale e di offrire un servizio gratuito che favorisce lo sviluppo psico-fisico dei bambini e il loro legame con il territorio



Cosa offriamo

● Strutture : campo in erba a sette giocatori e campo in sintetico a cinque giocatori con annessi spogliatoi

● Allenamenti regolari : i nostri istruttori qualificati offriranno allenamenti regolari e divertenti per bambini di tutte le età e abilità

● Partecipazione alle attività federali : qualora lo Scuola Calcio raggiunga il numero minimo di iscritti, la Società iscriverà la/e squadra/e alle attività della Federazione Italiana Giuoco Calcio

● Attività ludiche : oltre al calcio organizzeremo attività ludiche e giochi per favorire la socializzazione e lo sviluppo delle attività motorie

● Ambiente sicuro : la nostra Scuola Calcio rappresenta un luogo sicuro ed accogliente dove i bambini potranno crescere e divertirsi senza preoccupazione



Unisciti a noi!

Se sei un genitore di un bambino interessato ad unirti alla nostra iniziativa Scuola Calcio gratuita non esitare a contattarci. Siamo entusiasti di accogliere nuovi membri della nostra comunità e di offrire un’esperienza unica e divertente per tutti i bambini della Val Bormida e Valle dell’Erro.



Contattaci per saperne di piu!