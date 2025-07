Il calcio metafora di vita. Ecco “Un Po’ Più Grande”, la nuova canzone con il testo di Dario Rigliaco e interpretata dal duo Mala-Genìa

Il calcio come metafora della vita, dei valori autentici, della crescita. È questo il cuore di “Un Po’ Più Grande”, la canzone scritta dall’autore e storyteller Dario Rigliaco, musicata da Gianpaolo Casu e interpretata dal duo savonese Mala-Genìa al loro primo singolo.

Dopo settimane di lavoro, il videoclip ufficiale è finalmente online sul canale Dario Il Leggendario. Un progetto unico nel suo genere, nato con l’obiettivo di trasmettere messaggi positivi a tutte le generazioni: amicizia, coraggio, sacrificio, gioco di squadra.

Il video è stato girato coinvolgendo i bambini delle scuole calcio, veri protagonisti di questa storia. Attraverso i loro sorrisi, le emozioni in campo, le sconfitte e le vittorie, il videoclip racconta che si cresce… un po’ per volta, insieme. Ospite speciale del set, Simone Spinelli, ex calciatore professionista. Il videoclip è stato girato tra Punta Vagno (Corso Italia, Genova) e il campo sportivo di Viale Gambaro, grazie al supporto di scuole calcio, centri sportivi e famiglie che hanno accompagnato i bambini.

“Un Po’ Più Grande” non è solo una canzone: è un manifesto di valori. In un’epoca in cui i modelli spesso sono effimeri, questo progetto vuole ricordare che la vita – come il calcio – è fatta di regole, rispetto, cadute e sogni.

"Non abbiamo case discografiche, i cantanti sono al loro primo singolo e il video è stato prodotto con la crew del canale YouTube, una squadra incredibile. Abbiamo cuore, passione e voglia di fare qualcosa di positivo, quello non ci manca mai. Ringrazio tutti coloro che ci hanno creduto e spero possa diventare l'inno di tutte le scuole calcio" - le parole di Dario Rigliaco, autore del testo.