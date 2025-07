Calciomercato. Rinnova Fumagalli, a centrocampo arriva l'argentino Sebastian Reggi

La nota giallonera:

"Baia Alassio Auxilium A.S.D. è felice di comunicare il rinnovo di Andrea Fumagalli, in squadra da due stagioni sportive. Cresciuto nelle giovanili della Loanesi, il centrocampista classe 2002 ha militato in Prima Categoria e Promozione, giocando anche con la maglia del San Filippo Neri prima di indossare i colori gialloneri. Inoltre, il Club annuncia con entusiasmo il tesseramento dell’argentino Sebastian Reggi, calciatore di talento ed esperienza, maturata in particolare grazie ai campionati disputati in Eccellenza e in Serie D con Fossano e Cuneo. Grande conoscitore della Promozione (Aygreville e San Sebastiano), darà un importante contributo al team di Mister Sardo: tutta la Società rivolge al nuovo giallonero un grosso benvenuto!"