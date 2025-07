I big match della prima giornata di Serie A: chi sono le favorite?

Riparte il campionato di Serie A e la prima giornata del 23 agosto 2025 offre già delle partite interessanti che andranno a dare una primissima e timida forma alla classifica.

Nel palinsesto delle scommesse online di Serie A 2025/2026 su Betfair è il Napoli a dominare tra le favorite, con Inter e Juve seriamente intenzionate a volare alto. Tra le sorprese c’è la Roma, mentre per Lazio, Fiorentina, Atalanta, Milan e Bologna l’obiettivo è la zona Champions/UEFA. Andiamo a vedere con la lente di ingrandimento i match più frizzanti della prima giornata, in alcuni casi sono dei veri e propri big match.

Sassuolo - Napoli: il ritorno in campo dei Campioni d’Italia

Il Napoli di Conte parte in trasferta, favoritissimo con il 2 quotato a 1.4, ma il Sassuolo torna tra le grandi e vuole lasciare un segno, ecco perché gli Azzurri campioni in carica dovranno stare molto attenti.

Genoa - Lecce: il Vecchio Balordo favorito, ma il match è insidioso

Il Grifone vincente in casa è quotato a 1.95 e il Ferraris rappresenta la cornice giusta per iniziare alla grande, ma i Lupi Salentini hanno tutta l’intenzione di macinare punti per la salvezza, in un match esplosivo.

Roma - Bologna: il big match della prima giornata

Stiamo parlando di due club intenzionati a chiudere la stagione nella top 4, con la Roma che ha buone possibilità di inserirsi nella lotta scudetto, infatti, è il quinto club favorito alla vittoria finale. I Giallorossi sono quotati vincenti a 2 in questa gara, il pareggio resta quotato a 3.25.

Milan - Cremonese: il derby lombardo

Il Diavolo parte con la bava alla bocca e una fame infinita di punti, l’obiettivo per Allegri è lo scudetto, ma anche la qualificazione in Champions rappresenterebbe un buon riscatto dal flop dello scorso anno. La vittoria del Milan nel derby contro la Cremo è favoritissima a quota 1.36, a incorniciare un match incandescente c’è l’over 2.5 quotato a 1.6.

Como - Lazio e Juventus - Parma: due match per niente scontati

Nelle scommesse Serie A di questa prima giornata, ci sono altri due big match, come Como - Lazio, con il club Biancoblù leggermente favorito sulle Aquile: vittoria del Como quotata a 2.5, trionfo dei Biancocelesti quotato a 2.7. In tutto questo equilibrio, il pareggio quotato a 3 sembra essere l’interpretazione più ragionevole.

Entriamo adesso in una gara dove si scontrano due nemiche storiche e che non ha mai avuto esiti scontati, soprattutto negli anni ‘90, quando i Ducali dominavano in Serie A e Coppa UEFA.

Juventus - Parma è un match da guardare col fiato sospeso, i bookmaker segnalano la possibilità ampia di vedere più di 2 gol con l’over 2.5 quotato a 1.7, ma è la Vecchia Signora a essere la favorita alla vittoria, con il simbolo 1 quotato a 1.36.

Una prima giornata di campionato carica di emozioni, si parte il 23 agosto 2025, con diversi match il 24 e due posticipi lunedì 25.

















