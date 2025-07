Calciomercato. Baia Alassio avanti con Paltrinieri, la novità è Piedepalumbo

La nota delle vespe:

Baia Alassio Auxilium A.S.D. annuncia la riconferma di Simone Paltrinieri in vista del prossimo campionato. Cresciuto nel settore giovanile del Savona e ora al suo terzo anno in giallonero, Simone è una risorsa importante per la squadra, con l’esperienza maturata anche con Ceriale e Pontelungo (Prima Categoria e Promozione). Contestualmente, la Società è felice di comunicare il tesseramento di Salvatore Piedepalumbo, centrocampista classe 2001 che arriva alla Baia dopo aver militato in Promozione e in Eccellenza (Sant’Agnello). Tutta la dirigenza rivolge al nuovo calciatore un caloroso benvenuto, aspettando di vederlo presto in campo.