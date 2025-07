Calciomercato, Serie D. Non solo arrivi, dal Vado partono Foglio e Ravera. Oubakent lascia la Cairese

Dopo tante operazioni in entrata, in casa Vado si sta definendo anche il quadro delle uscite, del resto indirettamente confermate scorrendo la lista dei convocati di mister Roselli.

Tra le ultime operazioni segnalate c'è stato il passaggio del centrocampista Christian Foglio alla Castellanzese, oltre al passaggio del giovane Edoardo Ravera, classe 2006, dalla Juniores Nazionale rossoblu alla Prima Squadra del Saluzzo.

Non dovrebbero tardare a trovare una sistemazione, visto il loro pedegree in categoria, i difensori Venneri, Cottarelli e Montesano, mentre è ancora in stand by Lora.

Il giocatore non rientra più nei programmi tecnici, ma è ancora legato da un contratto, stipulato l'estate scorsa, di natura biennale.

Chi ha militato anche al Chittolina è Hamza Oubakent. L'esterno offensivo lascia la Cairese dopo pochi mesi, passando nelle fila della Vianese (Eccellenza).