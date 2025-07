Calciomercato. Cargiolli diventa grigio, l'ex punta della San Francesco va all'Alessandria

E' stata resa nota ieri la nuova destinazione di Alessio Cargiolli.

La punta spezzina non ha fallito la seconda esperienza in terra savonese: dopo la promozione in Serie C con l'Albissola ha infatti trascinato la San Francesco Loano, a suon di gol, verso la permanenza in Eccellenza.

Ora la nuova avventura si colora di grigio, in una delle piazze di maggior tradizione come quella dell'Alessandria:

"Grande colpo in attacco dell’Us Alessandria Calcio. Il futuro presidente, Antonio Barani, ha concluso l’accordo per portare in Grigio Alessio Cargiolli.

Punta centrale, classe 1989, piede destro, Cargiolli ha in carriera una lunga militanza in D. La sua stagione da incorniciare il 2017 – 2018, protagonista della storica conquista della C dell’Albisola, segnando ben 27 reti.

Il nuovo attaccante ha iniziato l’ultima stagione alla Fezzanese, per poi passare al San Francesco Loano, Eccellenza ligure, 16 reti nelle 20 gare disputate nell’annata del suo ritorno in Liguria.

In D ha vestito le maglie di Casatese, Tau, Aglianese, Oggiono, anche il Derthona, a inizio carriera, campionato 2011 – 2012, arrivato dalla Virtus Entella.

Ora Alessio Cargiolli è pronto per indossare la maglia più bella del mondo e confermare la sua fama di bomber. L’Us Alessandria lo aspetta".