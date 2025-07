Genoa, un anno dopo il Mantova va di nuovo ko 3-2: il finalese Debenedetti in campo nella ripresa

Praticamente a un anno esatto dall'ultimo precedente, il Genoa saluta la Val di Fassa battendo ancora per 3-2 il Mantova in quello che, dopo l'annullamento della sfida ai tedeschi del Kaiserslautern, è stato il primo vero banco di prova per la squadra di mister Vieira.

Una squadra partita subito con molte seconde linee e rimpolpata poi da qualche "pezzo forte" della rosa di più nella seconda frazione. E non è un caso che proprio lì l'abbia ribaltata il Grifone dopo l'iniziale vantaggio dei virgiliani di mister Possanzini grazie al gol di Radaelli al 32’, bravo a sfruttare un tiro-cross di Bragantini che sorprende la retroguardia rossoblù. Prima dell’intervallo, il Genoa si rende pericoloso in diverse occasioni con Vitinha e Stanciu, uno dei più positivi in assoluto, ma senza riuscire a trovare il pari.

Nella ripresa spazio anche al finalese De Benedetti, che proprio i virgiliani vorrebbero riavere in prestito anche nel prossimo campionato. Al 53’ è Marcandalli a siglare l’1-1 rossoblù sugli sviluppi di un corner, mentre al 60’ Venturino insacca il 2-1 dopo una respinta corta su punizione di Stanciu. Il Mantova non si arrende e pareggia all’82’ su rigore trasformato da Galuppini, concesso per un contatto dubbio tra Mensah e la coppia Vogliacco–Sommariva. Ma il Genoa ha ancora energie e trova subito il gol del definitivo 3-2 al 84’ con un colpo di testa di Thorsby su cross dalla fascia.

Un Genoa abbastanza tonico e intenzionato nel complesso a far vedere una pressione propositiva, cosa riuscita per larghissimi tratti dell'amichevole che chiude la settimana e il ritiro ai piedi delle Dolomiti. In settimana, prima del trasferimento in Spagna per il triangolare di Oviedo, sono intanto attesi due rinforzi.

Il primo dovrebbe essere Leo Østigård, centrale norvegese che farebbe così ritorno dal Rennes andando a sostituire Bani (destinato al Palermo e assente nella sfida ai biancorossi lombardi). La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto; stessa base con la quale si è trattato col Milan per l'arrivo di Colombo, oggi impegnato a Hong Kong coi rossoneri e dalla prossima settimana a disposizione di Vieira.

IL TABELLINO

GENOA-MANTOVA 3-2

Reti: 32′ Radaelli, 53′ Marcandalli, 60′ Venturino, 82′ rig. Galuppini, 84′ Thorsby

Mantova Festa, Maggioni, Cella, Bani, Radaelli, Trimboli, Majer, Ruocco, Bragantini, Falletti, Mancuso.

Mantova (dal 60′) Festa, Fedel, Pittino, Redolfi, Castellini, Burrai, Paoletti, Galuppini, Marras, Fiori, Mensah. All.: Possanzini

Genoa: Leali; Sabelli, Marcandalli, Otoa, Fini; Frendrup, Masini; Venturino, Stanciu, Ekhator; Vitinha.

Genoa (dal 60′) Sommariva; Norton Cuffy, Vogliacco, De Winter, Martin; Bohinen, Thorsby; Ekuban, Malinowski, Gronbak; Debenedetti. All.: Vieira

Arbitro Zufferli di Udine. Assistenti Cavallina e Santarossa

Note Corner 4-0. Ammoniti: Radaelli, Masini, Trimboli