Calcio. Albenga e Pietra Ligure nel menu estivo della Sanremese, matuziani ospiti al Riva il 9 agosto

La prima serie di amichevoli della Sanremese sarà ad alto tasso di savonesità.

La squadra di mister Moro esordirà sabato 2 agosto con un test contro i francesi dell’RC Grasse al “Sanremese Village” di Pian di Poma.

Il 9 agosto, i matuziani saranno di scena al “Riva” per affrontare l’Albenga in un match che si preannuncia come una vera e propria festa, anche grazie al gemellaggio tra le due tifoserie.

Il terzo e ultimo test annunciato è in programma domenica 17 agosto alle ore 20:00, ancora a Pian di Poma, contro il Pietra Ligure.