Calciomercato. La Real Calepina conferma Sebastiano Farrauto, il giocatore loanese resta in Serie D

Sebastiano Farrauto vestirà ancora la maglia della Real Calepina. Il centrocampista classe 2006, ex Sanremese, proseguirà la propria avventura in Lombardia anche per la stagione 2025/26.

Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, Farrauto ha debuttato tra i “grandi” nella stagione 2023/24, nel girone A di Serie D con la Sanremese, collezionando 3 presenze. Arrivato alla Real Calepina nell’estate successiva, ha disputato una stagione regolare con 17 apparizioni complessive: 15 in campionato e 2 in Coppa Italia di Serie D.

Confermato ufficialmente dalla società, il giovane centrocampista potrà così continuare il proprio percorso di crescita sotto la guida della Real Calepina.