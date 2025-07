Attivo il Fondo Dote Famiglia: 30 milioni di euro dedicati ai nuclei in difficoltà

Incentivare l’attività motoria, promuovere uno stile di vita sano e garantire l’accesso allo sport per i minori in condizioni economiche svantaggiate: sono questi gli obiettivi del nuovo Fondo Dote Famiglia, il programma da 30 milioni di euro stanziato per il 2025 dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il fondo prevede un contributo economico fino a 300 euro per ciascun beneficiario e punta a sostenere da un lato le famiglie con minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni e, dall’altro, le realtà associative che promuovono sport e attività ricreative sul territorio.

L’iniziativa si sviluppa in due fasi operative:



1. Adesione da parte delle realtà sportive (29 luglio – 8 settembre 2025)

Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), enti del terzo settore (ETS) e ONLUS operanti in ambito sportivo potranno segnalare la propria disponibilità ad accogliere i beneficiari. I corsi dovranno svolgersi almeno due volte a settimana per una durata minima di sei mesi.

Le adesioni potranno essere inviate a partire dalle ore 12:00 del 29 luglio e fino alle ore 12:00 dell’8 settembre 2025, esclusivamente tramite la piattaforma online avvisibandi.sport.governo.it.

Possono partecipare:

ASD e SSD iscritte al Registro Nazionale delle attività Sportive Dilettantistiche;

ETS iscritti al Registro Unico del Terzo Settore;

ONLUS iscritte all’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate.

Tutte le manifestazioni correttamente compilate e inviate entro i termini saranno accolte, senza graduatorie.

Per supporto tecnico: supporto.avvisibandi@coninet.it

Per informazioni sul bando: programmazionesport@governo.it (oggetto: FONDO DOTE FAMIGLIA).



2. Domande da parte delle famiglie beneficiarie

Conclusa la fase di adesione, sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it l’elenco dei corsi aderenti, con informazioni su posti disponibili, costi, sedi e calendari.

Le famiglie con ISEE minorenni inferiore a 15.000 euro potranno fare domanda per ottenere il contributo, che sarà assegnato in ordine cronologico fino a esaurimento fondi. Ogni famiglia potrà beneficiare del contributo per un massimo di due figli.



La richiesta dovrà essere inviata tramite la piattaforma dedicata, allegando:

dati anagrafici del minore e del genitore o tutore;

autocertificazione ISEE in corso di validità;

dichiarazione di rinuncia ad altri contributi o agevolazioni per la stessa attività;

copia del documento d’identità del richiedente.