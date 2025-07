Calciomercato. Arriva dalla Sampdoria, il sesto innesto del Ligorna: annunciato Cristian Carlini

La nota del club:

La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare la quinta firma estiva della stagione 2025/26: quella di Cristian Carlini. Il giocatore, scuola Sampdoria, rinforza la rosa della terza squadra di genova.

Classe 2007, Carlini è cresciuto nel Settore Giovanile della Sampdoria, affacciandosi così per la prima volta nel mondo dei “grandi” dopo importanti stagioni di crescita nelle giovanili blucerchiate. Quinto di centrocampo e terzino, soprattutto di fascia sinistra, l’atleta è pronto a questa nuova avventura in biancazzurro.

Queste le parole di Cristian Carlini: «Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura al Ligorna. Vorrei ringraziare il Presidente, il Direttore e il Mister con il suo staff per la fiducia riposta in me. Sono pronto per dare il massimo in questo percorso e raggiungere i miei obiettivi, sia personali che collettivi».

A Cristian un grandissimo in bocca al lupo per la stagione da parte della società, per un’ottima annata sia dal punto di vista personale sia di squadra.