Celle Varazze. Varato il programma delle amichevoli, il team di Pisano farà visita a Pistoiese e Milan futuro

Il Celle Varazze si prepara ad affrontare la sua prima, storica stagione in Serie D con un ricco programma di amichevoli estive. La squadra allenata da Mario Pisano affronterà cinque test match di livello tra il 3 e il 17 agosto, utili per mettere minuti nelle gambe e testare l'organico in vista del debutto ufficiale.

Il calendario delle amichevoli prevede sfide con avversari di rilievo, tra cui Pistoiese e Milan Futuro:

Domenica 3 agosto ore 17:00: Celle Varazze - Pistoiese

Si parte con un match impegnativo a Pievepelago (MO) contro la Pistoiese, formazione blasonata con trascorsi tra i professionisti.



Domenica 10 agosto ore 20:30: Celle Varazze - Carcarese

Prima gara casalinga allo stadio Olmo-Ferro di Celle Ligure, contro la Carcarese.



Martedì 12 agosto ore 17:00: Milan Futuro - Celle Varazze

Trasferta affascinante al Centro Sportivo di Milanello (VA) contro il Milan Futuro, squadra giovanile rossonera.



Giovedì 14 agosto ore 21:00: Celle Varazze - Arenzano

Nuovo impegno tra le mura amiche contro l’Arenzano, in notturna.



Domenica 17 agosto ore 17:30: Nuova Sondrio - Celle Varazze

Chiusura del ciclo di amichevoli a Sondrio (SO), contro la Nuova Sondrio.