Mototerapia: adrenalina e inclusione a Pontinvrea insieme a Vanni Oddera

Il 16 luglio, il piccolo comune di Pontinvrea si è trasformato in un palcoscenico di inclusione, adrenalina e sorrisi grazie all’edizione 2025 della Mototerapia, l’iniziativa voluta dal fuoriclasse del freestyle motocross Vanni Oddera.

La manifestazione ha coinvolto in modo speciale i ragazzi dell’Anffas Imperia, che hanno avuto l’opportunità unica di vivere da protagonisti un’esperienza motoristica a 360 gradi. Accolti da uno staff affiatato e da piloti professionisti, i partecipanti si sono cimentati in giri su moto da cross, quad, auto da rally e supercar, sempre affiancati con la massima attenzione e sicurezza.

Ma l’adrenalina non è finita a terra. Uno dei momenti più emozionanti della giornata è stato senza dubbio il volo in elicottero: un breve ma intenso sorvolo del territorio, che ha lasciato a bocca aperta tanti giovani ospiti, emozionati per un’esperienza spesso solo sognata.

Il campo, per l’occasione, si è trasformato in un vero villaggio dell’inclusione, con spettacoli acrobatici, attività ludiche, musica e condivisione. Una festa dello sport capace di abbattere barriere e accorciare le distanze, dove il motore principale è stato, come sempre, il cuore.