Calcio, Eccellenza. Spicca Loano - Celle Varazze, test Campomorone per il Pietra

Giornata calcisticamente pepata per le formazioni savonesi impegnate nel girone regionale di Eccellenza.

Lo scontro diretto chiama San Francesco Loano e Celle Varazze. Una gara dal pronostico incerto dato il buon momento dei rossoblu (quattro punti in due gare dall'arrivo di Cargiolli) e le condizioni del manto dell'Ellena, territorio sconosciuto per chi è abituato al sintetico come la squadra di Pisano.

I biancoblu sentono però la vetta meno lontana dopo la frenata del Rivasamba, oggi ospite dell'Angelo Baiardo, e cercheranno di continuare il pressing sull'attuale capolista.

Proprio contro il Celle Varazze il Pietra Ligure ha conosciuto la terza sconfitta in trasferta di questo campionato, al termine però di 90 minuti ordinati e propositivi. La classifica però langue e di fronte al Campomorone servirà ritornare a far punti per non rischiare di vedere allontanarsi quantomeno la zona playoff.