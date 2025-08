“Liguria Attiva”: al via il progetto per la salute e il benessere degli over 65 in tutta la regione

Hanno preso li via in questi giorni le attività del progetto “Liguria Attiva: in movimento per la salute ed il benessere”, coordinato dal Centro Regionale Libertas Liguria di Savona e finanziato dalla Regione Liguria nell’ambito del bando per la promozione di stili di vita attivi per le persone over 65.

Fino alla fine di novembre, il progetto offrirà ai partecipanti occasioni gratuite di praticare attività fisica per due volte la settimana, sia all’interno di impianti sportivi sia all’aperto, in tutta la Liguria. Aderiscono infatti al progetto, da Ponente a Levante: ASD Polis V.T.S. di Ventimiglia, Asd Tennis Tavolo Regina, Polisportiva del Finale ASD, ASD La Fortezza di Savona, MDUE Gym Club ASD di Savona, Bola Loca Padel Club ASD di Albisola Superiore, ASD Centro di Formazione Fisico Sportiva di Ronco Scrivia, ASD M TOTAL FIT della Spezia e i 4 Comitati Provinciali Libertas di Imperia, Savona, Genova e Spezia.

L’offerta comprende diverse discipline da praticare in gruppo: ginnastica dolce e posturale, trekking e passeggiate nelle aree verdi cittadine e/o nei boschi, camminate sulla spiaggia, fitness, nordic walking, pilates, ballo e ballo da sala, padel. Si prevede, meteo permettendo, di poter svolgere alcune delle attività ordinarie all’aperto, nel Bosco delle Ninfe a Savona, all’altopiano delle Manie a Finale Ligure e nei giardini pubblici della Spezia.

Verranno organizzati inoltre 4 gruppi di cammino, uno per ciascuna provincia, con passeggiate su itinerari con valore aggiunto storico e/o paesaggistico che comprendono località come i Balzi Rossi, i Giardini Hambury, la pista ciclabile dell’ex ferrovia in provincia di Imperia, la Via Julia Augusta da Albenga ad Alassio, il Bosco delle Ninfe sulle alture di Savona, il litorale savonese, la frazione Banchetta di Ronco Scrivia, il Sentiero Azzurro e la Via dell’Amore nel Parco delle Cinque Terre e l’Isola Palmaria.

Verranno svolti inoltre 2 incontri formativi per la promozione di stili di vita sani che includano un esercizio fisico regolare, con consigli e indicazioni sulle corrette abitudini alimentari come base di un invecchiamento attivo. Gli incontri si svolgeranno in presenza ma verranno trasmessi online, registrati e messi a disposizione delle ASD, per favorire la massima partecipazione.

Afferma il presidente del Centro Regionale Libertas Liguria, Roberto Pizzorno: “Dopo il successo del progetto attuato lo scorso anno, dedicato allo sport come elemento che favorisce il benessere fisico e psicologico attraverso la socializzazione, cominciamo quest’anno un altro percorso finalizzato alla promozione degli stili di vita sani nella popolazione più adulta. E’ un segmento di popolazione molto significativo, specie in Liguria che è notoriamente la regione più vecchia d’Europa. Adottare stili di vita sani, con una corretta alimentazione e il giusto movimento fisico, aiuta a mantenere alti livelli di salute e autonomia e vivere una terza età attiva e soddisfacente”.