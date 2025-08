Muri crepati? Non sempre sono un disastro, ma meglio non ignorarli

Non c'è nulla che faccia più presa all'occhio, e forse anche al cuore, di un muro crepato. Una piccola fessura può instillare dubbi, paura, ma soprattutto interrogativi.

Come si formano le crepe sui muri degli edifici? Esse sono spesso il risultato di movimenti strutturali, cambiamenti climatici e altre forze naturali. Non tutte sono gravi, ma è preferibile non ignorarle. Cercare di interpretarle da sé senza una valutazione professionale può essere fuorviante e potenzialmente pericoloso.

Entriamo nel dettaglio di quanto accade veramente. Un edificio è una struttura complessa. Può muoversi in vari modi a causa di diversi fenomeni: sedimentazione, assestamenti strutturali, variazioni di umidità, deformazioni termiche. Questi movimenti possono causare il manifestarsi di una crepa sul muro, segno evidente di uno scompenso strutturale che, pur non mettendo immediatamente a rischio la stabilità dell’edificio, richiede comunque la tua attenzione.

Non sempre, quindi, una crepa sui muri rappresenta una situazione di pericolo imminente ma ignorarla non è certamente la soluzione. Si dice che la prevenzione è la migliore medicina e con le crepe sui muri è lo stesso. È consigliabile eseguire una valutazione professionale per determinare la causa esatta e la potenziale gravità della crepa.

