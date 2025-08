Restyling campo di Luceto: i Pirates presentano un progetto per l'efficientamento energetico, la manutenzione del manto e le parti interne

Una proposta di richiesta di concessione dell'impianto sportivo a 11 a Luceto e un relativo progetto di gestione pluriennale.

A presentarlo al Comune di Albisola Superiore la squadra di football americano e flag football Pirates Savona, gestori per anni e fino allo scorso 31 luglio della struttura albisolese.

Il progetto contempla la riqualificazione dell'impianto sportivo, partendo da un’analisi e valutazione della situazione di fatto, tramite interventi tesi all'efficientamento energetico, alla manutenzione del manto in erba sintetica ed alla manutenzione straordinaria delle parti interne (spogliatoi, magazzini, infermeria) per un investimento di 81.300 euro, ed una richiesta di concessione per 15 anni.

Il progetto preliminare per la riqualificazione e per la successiva gestione dell’impianto da calcio a 11 giocatori per la valorizzazione e gestione degli impianti sportivi suscettibili di interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento, è risultato dopo le verifiche degli uffici comunali conforme alla normativa vigente con il Responsabile Unico di Progetto che ha validato lo stesso.

"La S.S.D. Pirates 1984 possiede i requisiti previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 38/2021, in quanto è, per statuto, un’associazione sportiva senza scopo di lucro ed ha come principali punti statutari: la formazione, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, per la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del CONI, del CIP e delle federazioni sportive nazionali; l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche - viene spiegato nella delibera della giunta comunale - lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Football Americano e del flag football, sia a livello agonistico che amatoriale e ricreativo, e più in generale delle discipline sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica, morale e sociale del cittadino".

La proposta presentata "prevede un impegno particolare da parte della società sportiva, sia attraverso il flag football, sia attraverso l’attività nelle scuole, nei confronti del mondo giovanile e del riconoscimento dei diritti, siano essi civili che di genere, parte fondante del sistema educativo adottato da istruttori ed allenatori della società sportiva; attraverso il progetto "Football nelle scuole – Disciplina Olimpica LA 2028", la società sportiva intende incoraggiare gli studenti a praticare sport regolarmente per migliorare la salute fisica e mentale, favorire il lavoro di squadra promuovere valori come il rispetto per gli avversari, l’impegno e la perseveranza e creare occasioni di integrazione ed inclusione".

L'impianto è attualmente caratterizzato da criticità e limiti strutturali che ne limitano e condizionano l’uso sicuro e la fruibilità, e consentirà, a regime, di conseguire gli obiettivi di una riqualificazione urbana grazie alla valorizzazione di un’area non pienamente utilizzata e caratterizzata da criticità; il rilancio e la valorizzazione del patrimonio pubblico, attraverso la valorizzazione di un impianto sportivo, a servizio degli sportivi e dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione; l'aggregazione giovanile, tramite la promozione ed implementazione delle attività di Flag Football e del Progetto Football nelle scuole; l'incontro inter generazione, l’educazione alla socialità, lo sviluppo del benessere psico-fisico, la costruzione di reti fra associazioni; la promozione delle socialità, attraverso la creazione di un punto di aggregazione per giovani, scuole, famiglie e associazioni.

E' stata quindi approvata l’istanza di manifestazione di interesse alla concessione dell’impianto sportivo. La giunta comunale ha comunque dato mandato al Dirigente del Settore Sport di completare l’iter tecnico e amministrativo con la pubblicazione, per venti giorni, sul sito istituzionale del Comune della notizia relativa alla presentazione del progetto, contenente i dati essenziali dello stesso, e dell’istanza di manifestazione di interesse alla concessione dell’impianto sportivo campo da calcio a 11, affinché chiunque possa provvedere a formulare eventuali proposte parallele.

"Siamo felici di stare ad Albisola, vogliamo renderla appetibile per eventi sportivi e ci impegniamo a migliorare l'impianto messo a disposizione dal Comune - spiega Gegio Meini, vicepresidente dei Pirates - sono in programma una serie di miglioramenti da effettuare durante tutto l'arco della durata dell'estensione della concessione, escluso il rifacimento del manto: per quello stiamo parlando con il Comune".