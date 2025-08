Sanremo conferma la sua storica tradizione nel baseball: Flavio Caredda convocato per il campionato del mondo a San Francisco

Una grande notizia per il mondo del baseball sanremese che conferma le proprie storiche tradizioni dello sport del 'batti e corri0. Flavio Caredda, talento e orgoglio del Sanremo Baseball, è stato selezionato per far parte della squadra nazionale italiana che parteciperà ai prossimi Mondiali di San Francisco negli Stati Uniti, e rappresenta un traguardo importante per il giovane atleta.

Flavio Caredda si è distinto negli ultimi anni per le sue doti tecniche e il suo impegno, conquistando il rispetto e l’ammirazione di allenatori e compagni di squadra. La sua partecipazione ai Mondiali è motivo di grande orgoglio per Sanremo, che lo sostiene con entusiasmo in questa avventura internazionale. I Mondiali di baseball in America saranno un’occasione unica per Flavio di mettere in mostra il suo talento sul palcoscenico mondiale, confrontandosi con i migliori giocatori del mondo. La sua presenza in questa competizione testimonia il livello di eccellenza raggiunto dal baseball italiano e la crescita di giovani promesse come lui.

Anche noi facciamo un grande in bocca al lupo a Flavio Caredda per questa importante sfida! Siamo certi che rappresenterà Sanremo e l’Italia con passione, determinazione e grande professionalità.