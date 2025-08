Calcio, Cisano. Porcella non teme le reponsabilità: "Il club e Ricotta hanno costruito una rosa competitiva, saprò condurre la nave in porto"

La sicurezza della promozione è arrivata ai playoff, ma le tempistiche più lunghe non hanno condizionato il mercato del Cisano.

Il club biancoblu ha saputo infatti operare con grande efficacia, consegnando a mister Porcella una delle rose più intriganti della categoria.

Una responsabilità da cui il tecnico non intende sottrarsi.

"Non posso che essere contento del lavoro di costruzione della rosa, insieme al ds Ricotta abbiamo agito in piena collaborazione, chiudendo una campagna estiva eccezionale. Mi hanno detto che dovremo puntare a un campionato tranquillo, con l'obiettivo di confermare la nostra presenza in Prima Categoria.

L'organico credo non possa che fare bene: è stata strutturata una rosa competitiva e con dei giovani già valorizzati.

Detto questo la consapevolezza di affrontare un campionato competitivo è forte, motivo per cui ogni domenica dovremo battagliare in cerca di punti, costruendo un ambiente sereno e una squadra che sappia fare gruppo.

La Virtus Sanremese - continua Porcella - è il club nettamente favorito, dietro ai matuziani vedo un grande equilibrio con distanze contenute tra la zona playoff e quella playout: per quanto ci riguarda ci auguriamo, tra dieci mesi, di essere felici della posizione che avremo saputo conquistare.

Ci tengo infine a ringraziare ancora Roberto Ricotta. Ogni tanto discutiamo, ma ha saputo raggiungere praticamente tutti gli obiettivi che ci eravamo posti. Mi ha consegnato un'imbarcazione davvero di buon profilo, io sarò all'altezza di condurla in porto"