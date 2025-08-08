Calcio, Serie D. Tra poco i calendari: Vado, Celle Varazze e Cairese scopriranno il proprio cammino

Lo svelamento dei gironi del campionato di Serie D resta uno dei punti cardine dell'intera estate dilettantistica.

Capire quali saranno le avversarie e i relativi organici da affrontare rappresenta infatti un nodo cruciale per qualsiasi società ai nastri di partenza del campionato di quarta serie.

Anche il cammino da intraprendere ha però una sua importanza, soprattutto nella parte iniziale e finale del percorso, motivo per cui Vado, Celle Varazze e Cairese dovranno analizzare con attenzione la pubblicazione dei calendari in programma all'ora di pranzo da parte della Lega Nazionale DIlettanti.

L'appuntamento è fissato alle 13:00 sulla pagina Instagram della LND. Ciò che è certa è la riduzione sensibile dei turni infrasettimanali, dopo la rimodulazione del format del Girone A da 20 a 18 squadre.