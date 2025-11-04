Football americano, coach Tony Addona è il nuovo offensive coordinator dei Pirates 1984

Una nuova stagione di IFL, la massima serie del football americano italiano, è ormai alle porte per i Pirates 1984. In vista del prossimo campionato, al Pirates Field approda una vera e propria istituzione del football: coach Tony Addona sarà infatti il nuovo offensive coordinator della squadra.

"Abbiamo voluto dare continuità nel nostro percorso di crescita - dichiarano il presidente Michele Giacchello e il General Manager Eugenio Meini - L’arrivo di Coach Tony Addona come offensive coordinator (allenatore dell’attacco) va in questa direzione, quella di una crescita graduale e costante, alzando sempre l’asticella per aiutare sia i nostri atleti che la nostra organizzazione a migliorarsi ed essere sempre più competitivi. Coach Addona porta con sé un bagaglio tecnico e umano incredibile, il suo CV è impressionante e soprattutto conosce il football italiano in modo approfondito".

"Partiamo da un gruppo solido che l’anno scorso, nonostante tutte le vicissitudini occorse tra infortuni, squalifiche e lungo degen­ti, ha saputo lottare fino alla fine, con le unghie e con i denti, da veri pirati, per mantenere la categoria. Questa è la nostra forza per affrontare con l’atteggiamento giusto il prossimo campionato IFL - aggiungono i dirigenti dei Pirates - Oltre a dare il benvenuto a bordo a Coach Addona, salutiamo e ringraziamo anche Coach Smyte per il lavoro svolto lo scorso anno con noi".

Tony Addona, classe 1955, è nato a Montreal. È stato offensive coordinator del Team Canada, con cui ha conquistato due vittorie consecutive contro gli Stati Uniti. Per cinque anni ha ricoperto il ruolo di coach dei Running Backs presso l’Università di Concordia, è stato Head Coach della Champlain University e successivamente offensive coordinator della Bishop’s University, dove in seguito ha assunto l’incarico di Head Coach per undici anni, prima di tornare nel ruolo di offensive coordinator. Ha poi lavorato per cinque stagioni alla Montreal University come assistente allenatore. In Italia è stato Head Coach a Milano, dove nel 2024 ha svolto anche il ruolo di offensive coordinator. Nel 2023 è stato offensive coordinator e Head Football Coach dei Legnano Frogs.