Calcio | 04 novembre 2025, 13:34

Calcio, Coppa Italia di Promozione. Squadre in campo per i quarti di finale: le terne designate

Tutte le sfide mercoledì 5 novembre, gli occhi del savonese su Albissole-Finale

Stefano Romero: dirigerà Albissole-Finale

Anche per la Promozione quello di domani sarà un mercoledì sera di coppe. In campo i quarti di finale di andata: ecco le designazioni.


ALBISSOLE - FINALE

Arbitro: Stefano Romero di Savona
Assistenti: Filippo Morbelli di Albenga e Andrea Chiefalo di Savona


MAGRA AZZURRI - FOLLO FC

Arbitro: Samuele Marchetti di Chiavari
Assistenti: Emmanuel Crova e Emanuele Atzei di Chiavari


SAMMARGHERITESE - ANGELO BAIARDO

Arbitro: Cesare Sandri di La Spezia
Assistenti: Catello Gasparo di Genova e Riccardo Dell'Imperio di Novi Ligure


SERRA RICCO' - SESTRESE BOR.

Arbitro: Matteo Perassolo di Novi Ligure
Assistenti: Gioia Dainese e Francesco D'Andria di Chiavari

Redazione

