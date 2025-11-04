Calcio, Coppa Italia di Promozione. Squadre in campo per i quarti di finale: le terne designate

Anche per la Promozione quello di domani sarà un mercoledì sera di coppe. In campo i quarti di finale di andata: ecco le designazioni.
ALBISSOLE - FINALE
Arbitro: Stefano Romero di Savona
Assistenti: Filippo Morbelli di Albenga e Andrea Chiefalo di Savona
MAGRA AZZURRI - FOLLO FC
Arbitro: Samuele Marchetti di Chiavari
Assistenti: Emmanuel Crova e Emanuele Atzei di Chiavari
SAMMARGHERITESE - ANGELO BAIARDO
Arbitro: Cesare Sandri di La Spezia
Assistenti: Catello Gasparo di Genova e Riccardo Dell'Imperio di Novi Ligure
SERRA RICCO' - SESTRESE BOR.
Arbitro: Matteo Perassolo di Novi Ligure
Assistenti: Gioia Dainese e Francesco D'Andria di Chiavari